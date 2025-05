Morre Norma Erichsen Teston, aos 93 anos

Norma Erichse Teston foi casada por mais de 50 anos com Luiz José Teston, já falecido.

Norma Erichsen Teston morreu em 30 de abril, em Cidreira, no Litoral Norte. Professora de música, ela tinha 93 anos e faleceu de causas naturais.

Nascida em Porto Alegre, em 4 de novembro de 1931, foi casada por mais de 50 anos com Luiz José Teston (in memoriam). Norma deixa dois filhos: Ângelo e Márcia, além de três netos e dois bisnetos.

— Amava e foi amada com intensidade — recorda Aiglon Filho, assinante de Zero Hora há quase 50 anos e sobrinho de Norma.

Norma era professora estadual de música e bacharel em acordeon, formada pelo Liceu Musical Palestrina, em Porto Alegre. Seu acordeon era sua paixão. Tocava com maestria e conquistava a todos.

Trajetória

Norma morou em Porto Alegre, Florianópolis, capital de Santa Catarina, Santa Maria, na Região Central, Cidreira, no Litoral Norte. Mas foi em Iraí , município na Região Norte e cidade natal de seu marido, que construiu sua família e sua história de vida por mais de cinco décadas.

Foi vereadora por cinco mandatos consecutivos, entre 1964 e 1988, buscando solidariedade, crescimento e o desenvolvimento do município.

Cursilhista, leonina, patroa do Centro de Tradições Gaúchas (CTG) Minuano, em Iraí, sócia-fundadora do Piquete Terra Santa, em Santa Maria, comendadora em Música, portadora do Diploma e Comenda Boi de Botas, Memorial Regimento Mallet.