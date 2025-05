Morre Mara Lane Zardin, aos 67 anos

Morreu no sábado (24) a farmacêutica bioquímica Mara Lane Zardin, aos 67 anos. Ela foi uma referência nacional em saúde da população negra, com trabalhos destacados no combate à anemia falciforme, ajudando o Sistema Único de Saúde (SUS) a fornecer tratamentos para milhares de pessoas que sofrem dessa doença.