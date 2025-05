Morre João Fernando Lorscheitter, advogado jubilado pela OAB-RS

O advogado João Fernando Lorscheitter faleceu em 26 de abril. Natural de Porto Alegre, ele tinha 75 anos. Graduado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul ( PUCRS ), Lorscheitter atuou como advogado especializado em falências e concordatas.

Em agosto de 2023, ele foi jubilado pela seccional da Ordem dos Advogados do Brasil no Rio Grande do Sul (OAB-RS), como reconhecimento às mais de três décadas de dedicação à advocacia.