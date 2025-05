Morre Elisabet Vivan, aos 71 anos

Carinhosamente conhecida como Kika, Elisabet era casada com o israelense Asher Rubin.

Elisabet Vivan morreu em 17 de maio, aos 71 anos. Natural de Fagundes Varela, na serra gaúcha , ela enfrentava um câncer e residia em Porto Alegre atualmente. Carinhosamente conhecida como Kika, era casada com o israelense Asher Rubin.

Em publicação no Facebook, o marido lamentou o falecimento. "Quando olharem hoje à noite (17 de maio) para o céu e avistarem uma linda e nova estrela brilhando, com certeza será do meu amor Elisabet", escreveu Rubin, que é natural de Haifa.