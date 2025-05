Morre Eduarte Filho, aos 61 anos

A família descreve Eduarte como um homem "que viveu mil vidas, de muitos talentos, que valorizava o estudo, a cultura e a informação". Com este lema, cursou as faculdades de Arquitetura, Administração e Gastronomia — esta última, a que mais o realizou.

Eduarte era atento aos detalhes em tudo que fazia, sempre com muito esmero. Com a família e amigos, carinho e gentileza marcavam a sua presença. Ele foi casado com Turya Elisa, irmão de Maria Amália e Maria Alice. Era filho de Eduarte e Lucy.