Morre Dione Laux Wiederkehr, aos 91 anos 

Dione Laux Wiederkehr faleceu na madrugada de 26 de abril, um sábado, aos 91 anos . Ela era natural de São Sebastião do Caí, no Vale do Caí.

Discreta e sociável

— Quem teve o privilégio de conviver com ela jamais esquecerá do carinho e do cuidado que tinha com cada um, da generosidade que tinha com todos, mesmo com quem nem conhecia, do seu ótimo senso humor, da sua resiliência e do sorriso sempre no rosto.