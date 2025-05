Morre Cristina de Orleans e Bragança, bisneta da princesa Isabel

Vítima de uma parada cardiorrespiratória, Cristina de Orelans e Bragança morreu na quinta-feira (15), aos 74 anos, em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. Ela era bisneta da princesa Isabel e trineta de Dom Pedro II.

Cristina recuperava-se de uma cirurgia no abdômen e estava internada no Hospital Unimed, em Petrópolis, conforme o g1. Filha de Dom Pedro Gastão e irmã de Francisco de Orleans e Bragança, Cristina foi casada com Antônio Marinho. Ela deixa duas filhas, Anna Teresa e Paola Maria, e um neto.