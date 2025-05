Morre Carmo José Gregory, aos 80 anos, em Santa Cruz do Sul

Desde a fundação do Coral Municipal de Vera Cruz, em 1989, Carmo foi regente do grupo. Município de Vera Cruz / Divulgação

Carmo José Gregory morreu na madrugada de quinta-feira (22), aos 80 anos. Segundo informações da família, ele estava internado no Hospital Santa Cruz, em Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo, devido a um acidente.

Carmo se destacou como um dos principais nomes da música da região, sendo um dos autores do Hino de Vera Cruz, município vizinho de Santa Cruz. Em nota, a prefeitura de Vera Cruz lamentou o falecimento:

"Com profundo pesar, nos despedimos de Carmo José Gregory, regente do Coral Municipal de Vera Cruz desde sua fundação. Um mestre da música, Carmo é um dos autores do Hino de Vera Cruz, que dedicou sua vida a espalhar cultura, harmonia e emoção por meio de cada nota e cada apresentação. Seu legado ecoará para sempre em nossas memórias e em nossos corações. Em sinal de respeito e reconhecimento, o Município de Vera Cruz decreta luto oficial de três dias. Nossos sentimentos à família, amigos e a toda comunidade musical."

Carmo nasceu em 29 de maio de 1944, em Estrela, no Vale do Taquari. Mudou-se para Santa Cruz do Sul aos 21 anos, município onde foi professor por mais de 20 anos. Desde a fundação do Coral Municipal de Vera Cruz, em 1989, foi regente do grupo, recebendo o título de cidadão vera-cruzense em 1999. Também ficou conhecido por dirigir o coral dos Canarinhos do Colégio São Luís, de Santa Cruz, que conquistou sucesso nacional e internacional.

A despedida de Carmo Gregory foi realizada nesta sexta-feira (23). Ele foi sepultado no Cemitério Ecumênico Da Paz Eterna, em Santa Cruz do Sul. Durante o velório, o Coral Municipal de Vera Cruz e membros de outros oito corais entoaram canções em homenagem ao eterno regente.

Carmo deixa a esposa, Maria Aparecida Gregory, as filhas Ana Carina Gregory e Ana Cristina Gregory e a neta Maria Fernanda.