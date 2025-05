"Prejuízo incalculável": moradores de Mostardas relatam perdas após chuvarada; veja imagens

Moradores se organizaram para tirar a água acumulada em propriedades às margens da RS-101, em Mostardas, no Litoral Sul, na manhã desta sexta-feira (30).

O município foi atingido por chuva intensa entre a noite de quarta-feira (28) e a madrugada de quinta (29), que resultou em acumulado de cerca de 400 milímetros, segundo cálculo das autoridades locais.

Por volta das 9h, estavam instaladas cinco bombas de escoamento no km 194, que tiravam a água de um dos lados da via — o mais próximo ao oceano — para o outro — mais perto da Lagoa dos Patos e onde não há imóveis. O maquinário utilizado costuma ser usado em lavouras de arroz e soja.

— Tivemos de entrar para tirar pessoas e vimos que tinha tanta água que não dava pé em alguns pontos. Tem gente que mora há 60 anos aqui e diz que é a primeira vez que vê algo assim — disse Gustavo Silveira, 26 anos, que coordenava a operação das bombas.

Os responsáveis pela operação de escoamento da água controlavam o trânsito no ponto, que estava em "pare e siga" durante a manhã. Eles estimavam que, com a operação, a água represada demoraria quatro dias para ser retirada se o tempo continuasse firme.

"Nunca tinha visto uma coisa assim"

O escoamento artificial ocorre em ponto plano onde há casas e pequenos comércios. Um dos negócios atingidos foi uma loja de materiais de construção de Carine Pereira, 37 anos, que mora há 10 no local.

A água chegou a 70 centímetros no interior do estabelecimento e também atingiu a casa onde ela mora, nos fundos do comércio.

— Estávamos com uma reforma na loja, tem muita coisa nova que tinha sido recém colocada. Tem um galpão que fica cimento, abertura de madeira. É um prejuízo incalculável — disse a empresária, que acompanhava a retirada da água.

O aposentado José Luiz Oliveira da Rosa, 77 anos, teve de ir para casa de familiares em razão da inundação do trecho. Ele esperava a água baixar para verificar o que ficou danificado:

— Nunca tinha visto uma coisa assim. Me perguntei: será que é o mar está empurrando a água para cá?

A empresária Liliane de Boer Xavier, 54 anos, aguardava o nível da água baixar para contabilizar o que sobrou dos equipamentos da pizzaria e restaurante que administra perto do acesso destruído.

Segundo ela, o fluxo anormal durante a chuvarada fez a água ficar “represada” na passagem provisória na lagoa.

— Na enchente de setembro de 2023, a água entrou 10 centímetros; na de maio de 2024, uns 20. Agora passou de um metro com essa enxurrada, porque esse acesso não deixou a água passar. Foi um fluxo muito forte — comentou.

Famílias ilhadas

Paulo Antônio da Silva Schfer, 71 anos, esperava amigo dono de um barco para chegar à casa onde mora em um ponto da Lagoa do Bacupari só acessado por uma travessia provisória. A passagem foi destruída pela chuvarada e deixou ilhadas cerca de 25 famílias, que também estavam sem energia elétrica no início da tarde.

— Dei sorte que fiquei deste lado da lagoa. Agora vou ir lá pegar algumas coisas para ficar em Alvorada, onde temos casa, enquanto essa situação continuar. Sabíamos que na primeira chuva mais forte isso (o acesso provisório) ia arrebentar — disse o aposentado, que reclamou da demora na reforma do acesso definitivo.

A enxurrada fez Luener Nogueira de Oliveira, 38 anos, perder metade da criação de galinhas da propriedade onde vive, ao lado da rodovia.

Durante a tarde, o agricultor conseguiu resgatar oito dos animais e transportá-los para a casa de um amigo:

— Saí com a água no peito. Espero voltar amanhã (sábado) para limpar. Na frente vai ter muita água ainda, mas acho que dentro já vai ter baixado bem. Só assim para saber o que vai dar para reaproveitar dos móveis e eletrodomésticos — disse após resgatar a última galinha no dia.

Famílias em abrigo

A região mais prejudicada foi o Quarto Distrito, localizado no norte do município. Nesta madrugada, sete famílias precisaram dormir em uma escola municipal na região de Solidão. Segundo a prefeitura, a estimativa é de que ao menos 200 famílias tenham sido prejudicadas pela chuva histórica.

Os abrigados estão na Escola Municipal de Ensino Fundamental Nossa Senhora Aparecida.

Fabrina da Silva Ferreira, 35 anos, precisou deixar a casa em um jet ski, na manhã de quinta-feira, quando a água estava na altura do joelho. Ela dormiu com a filha, de oito anos, em uma das salas da escola. Perto do meio-dia, a dona de casa selecionava roupas doadas aos desabrigados.