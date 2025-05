Mascote do campus da UFSM, cão Silveira é "nomeado" pró-reitor de assuntos caninos da universidade

Cão ganhou fama nos últimos dias e vem conquistando cada vez mais seguidores nas redes sociais. UFSM / Divulgação

A fama fez com que o cão comunitário Silveira, xodó dos estudantes da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), fosse promovido: a universidade publicou nas redes sociais, nesta terça-feira (20), a "nomeação" do cachorro como "pró-reitor de assuntos caninos" — inclusive com direito a assinatura do reitor Luciano Schuch.

O cão ganhou fama nos últimos dias e vem conquistando cada vez mais seguidores nas redes sociais: o Instagram, nesta terça, já soma 57 mil fãs — 20 mil a mais do que no dia anterior. A nomeação como "pró-reitor", é claro, é só uma brincadeira e não tem nenhum efeito prático.

O animalzinho é morador oficial da Biblioteca Central da UFSM, estrela do projeto Zelo — responsável por cuidar dos animais comunitários da universidade — e dono de um fã-clube.

Silveira não nasceu famoso. Pelo contrário: é estipulado que ele tenha chegado ao campus há mais de 10 anos, sem alarde e sem coleira.

A professora Fabiana Stecca, coordenadora do projeto Zelo, explica que não sabe a origem do nome de registro "Silveira", mas que o cão também tem vários outros apelidos, como "Podrão".

Um dos hábitos preferidos dele é ficar de barriga para cima para as pessoas fazerem carinho. Ele também "participa" das atividades do campus. Um vídeo mostra o "doguinho" em uma aula de capoeira, interagindo com os dançarinos.

Saúde frágil e uma aposentadoria sonhada

Idoso com idade estimada em mais de 10 anos, Silveira sofre de artrose, já machucou patas e tem medo de carro, de agulhas e de "pessoas de branco", ou seja, com jaleco de veterinário.

Os tratamentos que podem ser realizados no campus são feitos ali mesmo: sem uniforme, o profissional vai até o local onde está Silveira e aplica as vacinas de forma discreta. No entanto, manter uma rotina de medicação é quase impossível, já que Silveira não se deixa domesticar com facilidade.

Outro cuidado com a saúde do cão faz parte de uma campanha da universidade, que orienta os alunos a não alimentarem os animais com "comida humana". O esforço se alinha ao sonho da equipe do projeto Zelo: que ele ganhe uma "aposentadoria", ou seja, seja adotado.

Silveira ainda não encontrou um lar. A professora acredita que o motivo principal seja a idade, já que ele é idoso. No entanto, a equipe do Zelo acredita: há de existir alguém que entenda que adotar um cão mais velho, cheio de manias, é uma forma de devolver ao mundo um pouco do amor que ele espalhou.

Para adotar Silveira ou qualquer outro animal registrado no Zelo é preciso primeiro passar por uma pré-entrevista para conhecer melhor e entender a rotina do candidato. O interesse na adoção deve ser manifestado mandando uma mensagem para o perfil do Zelo no Instagram.

Projeto Zelo

Desde 2014, o projeto Zelo atua no campus da UFSM, cuidando de animais abandonados, promovendo castrações, buscando lares responsáveis e educando para a guarda consciente. Hoje, há cerca de 80 animais registrados no campus.

Com apoio de bolsistas e voluntários, o projeto faz campanhas, realiza feiras de adoção e promove ações para arrecadação de recursos, incluindo um brechó sustentável, passando por parcerias com empresas locais.

— Nós não temos um fundo específico, nós fazemos parte da extensão, nós temos apenas uma verba de recurso público, que é para os nossos bolsistas — comenta Fabiana.