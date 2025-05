Justiça mantém preso acusado de tentar explodir bomba em ministério

A Justiça do Distrito federal manteve a prisão de homem acusado de explodir uma bomba em frente ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) na última quinta-feira (22).

Na audiência realizada no Núcleo de Audiências de Custódia (NAC) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), o responsável pelo caso entendeu que Flávio causou abalo à ordem pública, mesmo após a defesa do acusado e o representante do Ministério Público recomendarem a liberdade provisória.