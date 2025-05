Juíza condena jornalista e ZH a pagarem indenização a desembargadora do TJRS

A juíza Karen Bertoncello, da 13ª Vara Cível do Foro Central de Porto Alegre, condenou a jornalista Rosane de Oliveira e o jornal Zero Hora, do Grupo RBS, a indenizarem a desembargadora Iris Helena Medeiros Nogueira por danos morais no valor de R$ 600 mil.

A ex-presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) processou a jornalista e a empresa por se considerar ofendida com a publicação de informações e comentários a respeito do recebimento de R$ 662 mil em abril de 2023, valor que inclui subsídios e verbas indenizatórias. Os dados são públicos e foram extraídos do site do próprio TJRS.