Homem morre atropelado pelo ônibus que dirigia em Lajeado

Um motorista de ônibus morreu após ser atropelado pelo próprio veículo na manhã deste sábado, em Lajeado, no Vale do Taquari. O acidente ocorreu por volta das 6h, na Rua Miguel Raymundo Schauren, no bairro Olarias.

Segundo a Polícia Civil, José Alberto Barbosa Maia, de 66 anos, estava preparando os freios do ônibus antes de iniciar o dia de trabalho. Esse serviço consistia em encher o tambor de ar do veículo.

Nesse momento, ele teria feito ajustes também na parte externa, quando foi surpreendido pelo ônibus em movimento. As causas do acidente ainda não foram confirmadas pela perícia, que esteve no local.

O veículo pertence à empresa Soledade Turismo e estava a serviço da CCR Via Sul, para transporte de funcionários de obras na BR-386. Em nota, a empresa disse que solidariza com familiares e amigos de José Alberto e afirma que vai dar o apoio necessário (leia íntegra abaixo).

A CCR Via Sul também emitiu nota informando que "se solidariza com a família e segue acompanhando as providências realizadas pela empresa contratada".

Leia a nota da empresa Soledade Turismo, dona do ônibus