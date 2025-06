Grupo RBS homenageia centenário do fundador, Maurício Sirotsky Sobrinho

Maurício Sirotsky Sobrinho nasceu na então colônia judaica de Erebango, no norte gaúcho, em 5 de junho. Luiz Ávila / Agência RBS

Fundador do Grupo RBS , Maurício Sirotsky Sobrinho dizia ter nascido e vivido para a comunicação. Em 60 anos de vida, dedicou-se desde menino a conectar pessoas e comunidades por meio da informação e do entretenimento, alcançando popularidade como radialista e o reconhecimento nacional à frente do maior grupo de mídia do sul do país.

Por iniciativa dos filhos do empresário, Suzana, Sônia, Nelson e Pedro Sirotsky, e do Grupo RBS, uma série de ações vai marcar o centenário de nascimento de Maurício, em 5 de junho. Estão previstos a inauguração de um monumento em sua memória, o lançamento de um documentário e uma campanha publicitária. Em novembro, haverá o lançamento de uma biografia publicada pela editora AGE.

Nascido na então colônia judaica de Erebango, norte gaúcho, desde jovem Maurício demonstrava talento para a comunicação e o empreendedorismo. Iniciou a carreira de radialista em Passo Fundo e depois seguiu para Porto Alegre, onde alcançou grande popularidade à frente do programa de auditório Maurício Sobrinho. Em 1957, associou-se à rádio Gaúcha , dando início ao Grupo RBS, empresa hoje formada por 12 emissoras de TV, rádios de notícia e entretenimento, três jornais e plataformas digitais, conectando-se diariamente com 11 milhões de gaúchos.

— Maurício revelou o seu talento para comunicação desde criança, que aprimorou transformando-se no principal nome da radiodifusão do Rio Grande do Sul, com reconhecimento nacional. Com sua associação à Rádio Gaúcha tivemos o início do que é hoje a RBS, reconhecida e consolidada, num projeto em que nos associamos e do qual tive a felicidade de participar em seus quase 70 anos de história — ressalta Jayme Sirotsky, presidente emérito do Grupo RBS.

Nesta quinta-feira (5), a estátua em homenagem a Maurício Sirotsky Sobrinho será apresentada ao público em evento para familiares, amigos, autoridades e colaboradores da RBS no parque que leva seu nome, também conhecido como Harmonia, na capital gaúcha. Criada pelo artista Vinícius Ribeiro, a obra tem 2,2 metros de altura e retrata Maurício com um microfone na mão, em um gesto amplo, como se falasse ao público, em referência à sua atuação como comunicador. A ambientação conta com bancos, luminárias e alto-falantes, que remetem à praça central de Passo Fundo. Foi lá que Maurício, aos 14 anos, iniciou sua trajetória como comunicador fazendo reclames, anunciando notícias e recados no serviço de alto-falantes Sonora Guarany, também conhecido como a “Voz do Poste”.

Na cerimônia do evento para lembrar o centenário de Maurício, os convidados também terão a oportunidade de assistir com exclusividade ao pré-lançamento da produção especial “100 anos à frente”. O vídeo de 21 minutos retrata diferentes facetas de Maurício: o apresentador que levava grandes atrações para auditórios lotados, o homem de muitas ideias e com profunda conexão com as pessoas e o empresário visionário que antecipava tendências. O especial vai ao ar no próximo sábado (7), após o programa É de Casa, na RBS TV , e ficará disponível no GloboPlay e no canal de GZH no YouTube. A realização é do diretor Rene Goya Filho, que assina o roteiro com Marcelo Pires e Tulio Milman.

— O legado de Maurício, meu pai, é gigantesco em muitas dimensões. Seu lado humano e sua paixão pela comunicação seguem nos inspirando no presente e nos projetando para o futuro — afirma Nelson Sirotsky, publisher e presidente do Conselho de Gestão da RBS.

As ações serão marcadas por uma campanha publicitária com o conceito “Maurício Sirotsky Sobrinho – Nosso grande influenciador”. A iniciativa resgata a trajetória e a visão de futuro do empresário, utilizando um termo atual e atemporal ao mesmo tempo: influência — o que Maurício já demonstrava ao transformar a comunicação no Rio Grande do Sul. Produzida pela Agência Ideia da Silva em parceria com a produtora Estação Filmes, a campanha terá desdobramentos na TV, no digital, em rádios e jornais, além de ações voltadas ao mercado. O filme será lançado nesta segunda-feira (2), com exclusividade, no Jornal do Almoço, a partir das 11h45min, na RBS TV.

— Meu pai sempre foi um homem à frente do seu tempo. Nos tempos em que estamos vivendo, certamente ele estaria enxergando cenários que nos surpreenderiam. Um visionário e um ser humano como poucos. Muitas saudades — destaca Pedro Sirotsky, membro do Conselho de Gestão da RBS e filho de Maurício.

A vida de Maurício, desde a infância até sua influência na comunicação brasileira, também será tema de uma biografia assinada por Tulio Milman. A obra, com lançamento previsto para a Feira do Livro de Porto Alegre, conta com pesquisa do jornalista Nilson Souza e do historiador Alex Antônio Vanin, além de consultoria do professor Paulo Ledur.

Ações em memória de Ione Pacheco Sirotsky