Fisiculturista mato-grossense de 30 anos morre durante competição

Atleta de 30 anos morreu após passar mal em competição. @wandersonmoreira_start / Reprodução / Instagram

O fisiculturista Wanderson da Silva Moreira, de 30 anos, morreu na tarde de sábado (10) enquanto participava de uma competição em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Segundo o boletim de ocorrência, o atleta teria sofrido uma parada cardiorrespiratória durante o evento. As informações são do g1.

À polícia, um amigo que acompanhava Moreira no evento Pantanal Contest relatou que o atleta passou mal enquanto se preparava para competir. Ainda de acordo com o boletim, os dois estavam juntos no momento da parada.

Equipes de socorristas que estavam no local prestaram os primeiros atendimentos até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O amigo informou que Moreira tinha histórico de pressão alta.

Quem era Wanderson?

Nas suas redes sociais, Wanderson dizia que ganhou três vezes o primeiro lugar na categoria Classic Physique em competições de fisiculturismo. A categoria busca um físico mais clássico e estético, inspirado nos atletas das décadas de 70 e 80, como Arnold Schwarzenegger.

O atleta vivia em Rondonópolis, no Mato Grosso, onde trabalhava em uma academia. Nas redes sociais ele compatilhava a rotina de treinos, mensagens motivacionais e mostrava a evolução de seus alunos.

Em uma publicação fixada em seu perfil, o atleta conta que sua profissão começou como um hobbie:

"De uma brincadeira virou uma paixão. Amo esse meu esporte. Amo me superar a cada campeonato e seguimos em busca do overall", escreveu.

Os sonho de Moreira era ser o “Campeão Overall”, título dado ao melhor atleta entre todos os vencedores das diferentes categorias da mesma competição de fisiculturismo.

Evento lamenta morte

Em nota publicada nas redes sociais, a organização do Pantanal Contest lamentou a morte de Moreira, a quem chamou de “nosso eterno campeão”. O comunicado também ressaltou que os primeiros socorros foram iniciados rapidamente.

O treinador de Moreira se manifestou nas redes sociais, expressando profundo choque pela perda.

“Não tenho palavras para descrever a profundidade da tristeza e do choque que ainda estou. Não era um atleta, era um grande amigo, um pai de família, um homem de coração imenso que estava disposto sempre a ajudar quem precisava dele. Só nos resta chorar com a perda e pedir para Deus confortar principalmente a família e todos nós. Você é e sempre será parte do nosso time e família”, escreveu.

Moreira deixa esposa e três filhos. Três dias antes da competição, ele havia feito uma promessa à mulher nas redes sociais:

"Hoje vim sem você, mas farei o possível para levar mais uma para casa", escreveu, acompanhando uma foto com a esposa.