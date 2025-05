"Essas pessoas não podem ser esquecidas": qual o perfil e de onde são os desaparecidos da enchente 

Após mais de um ano de buscas em terra e por cursos d'água, desde que a pior enchente já registrada castigou o Rio Grande do Sul, famílias de 25 pessoas ainda aguardam por notícias de parentes que sumiram em meio à inundação e aos deslizamentos de solo. Entre os desaparecidos, 64% viviam no Vale do Taquari — uma das regiões atingidas com mais violência pela enxurrada — e 60% são do sexo masculino.