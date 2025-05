Entidades de jornalismo defendem que Cade aprofunde investigação sobre sistema de buscas do Google

As entidades pedem que o inquérito administrativo nº 08700.003498/2019-03, atualmente em análise, se estenda para fase processual no tribunal do Cade. O julgamento do caso, aberto em 2018, arquivado em 2024 e reaberto em abril deste ano, será realizado na próxima Sessão Ordinária do Tribunal Administrativo, marcada para quarta-feira (28).