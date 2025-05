Embaixador da Itália diz esperar por flexibilização de regras para emissão de cidadania

Diplomata participou do evento Tá Na Mesa, da Federasul, em Porto Alegre. Sergio Gonzalez / Divulgação

O embaixador da Itália no Brasil, Alessandro Cortese, espera que haja flexibilização das novas regras para obtenção da cidadania italiana. Durante visita à Federasul nesta quarta-feira (7), Cortese reconheceu a preocupação da comunidade ítalo-descendente gaúcha, mas ressaltou que os contornos finais da nova legislação serão estabelecidos em votação do congresso italiano nos próximos dias.

— Acho muito difícil revogar a nova lei, mas o Congresso é soberano. Não sabemos como vai acabar, mas espero uma flexibilização. Tenho otimismo — afirmou Cortese em entrevista antes de palestrar para empresários de ascendência italiana.

De acordo com Cortese, a Itália tinha uma das legislações mais liberais do mundo para concessão de cidadania. Até março, bastava ter um antepassado italiano para ingressar com o pedido. Conforme estabelecido no "Pacote Cidadania", decreto-lei em vigor desde 28 de março, a descendência está limitada a duas gerações.

— Era livre demais. Estava começando a causar problemas sérios, os pedidos aumentaram — comentou Cortese.

— Todo mundo tem que aguardar. O meu apelo pessoal é de ter paciência — resumiu o cônsul-geral da Itália no RS, Valerio Caruso.

Cônsul Valerio Caruso; presidente da Federasul, Rodrigo Sousa Costa; e embaixador Alessandro Cortese durante evento. Sergio Gonzalez / Divulgação

Cenário no Brasil e no RS

À frente do segundo consulado com maior emissão de nacionalidade italiana no mundo, Caruso deparou com uma fila de 60 mil pedidos quando chegou ao RS, em 2022. Atualmente, o órgão entrega 14 mil passaportes e 5 mil cidadanias por ano.

Segundo os diplomatas, os pedidos demoram até 15 anos para ser respondidos. A demora gerou mais de 65 mil processos nos tribunais italianos, com brasileiros solicitando a aceleração dos procedimentos. Estimativas apontam a existência de 30 milhões de brasileiros aptos a pedir cidadania pelas regras antigas, 4 milhões deles no Rio Grande do Sul. Trata-se do país com maior número de ítalo-descendentes no mundo.

Cortese garantiu que os pedidos protocolados até 27 de março serão analisados sob as regras antigas.

— Depois, não posso dizer muito. Temos que esperar — resignou-se o embaixador.

Agenda do embaixador

Em viagem de três dias pelo Estado, Cortese participou de eventos, inaugurações e percorreu a Serra, conferindo a recuperação de municípios atingidos pela enchente.

Durante a calamidade do ano passado, o diplomata intermediou ajuda do governo italiano, quando um cargueiro transportando 25 toneladas de suprimentos foi recebido em território gaúcho pelo próprio embaixador. Em julho, ele também acompanhou a visita do presidente italiano, Sérgio Mattarella, ao Rio Grande do Sul. A visita atual é a quarta vez que o embaixador vem ao Estado no período de um ano.

— Venho sempre aqui com grande alegria. A exceção foi um ano atrás. Mas a Itália está sempre perto do Brasil, em especial do Rio Grande do Sul.

Diplomata também participou de eventos na Serra. Embaixada da Itália no Brasil / Divulgação