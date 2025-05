"Deus me deu o dom da dança": conheça a freira que surpreendeu ao som de "beatbox" na TV

Você já imaginou freiras fazendo "beatbox" e passinhos de dança? Pois foi assim que as irmãs Marizele e Marisa viralizaram na internet. Durante uma entrevista à TV Pai Eterno, de Goiás, na última terça-feira (20) para divulgação de um evento, as freiras, que são integrantes da congregação Copiosa Redenção de Goiás, surpreenderam os entrevistadores.

Marizele começa cantando "vocação, ooh", enquanto Marisa dança. Na sequência, Marizele reproduz sons com a boca e nariz, conhecidos como “beatbox”, característicos do estilo musical hip-hop. Marisa então começa a fazer passinhos de dança ao som da música e é acompanhada pelo diácono Giovane Bastos (veja o vídeo abaixo).

Em entrevista ao Super Sábado, da Rádio Gaúcha, na manhã deste sábado (24), a irmã Marisa Paula de Neves falou sobre o que as motivou a fazer a apresentação no programa.

Ela atualmente trabalha com a recuperação de jovens com vício em álcool e drogas , e se preocupa em amenizar o clima na internação.

— Para você trabalhar com jovens, você precisa ter alguma coisa a mais, né? Algo que faz com que eles se aproximem da gente. Porque quando eles chegam na comunidade terapêutica, que ficam sabendo que vão para lá, que são freiras que cuidam, eles ficam assustados, tipo, "vamos rezar o tempo todo". E de fato reza, mas também tem essa parte da arte que a gente trabalha com eles — explica.

— Deus me deu o dom da dança, fez com que pudesse usar no convento e também para poder ajudar esses jovens nessa vivência de viver com mais alegria, porque a dança traz alegria, né?