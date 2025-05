Cursos de Direito se renovam com aulas dinâmicas e exemplos da vida real; assista 

Júris simulados, estudos de caso, role-playing e mais. O novo episódio do podcast Educação do Amanhã foca em como os cursos de Direito estão usando metodologias ativas para aprimorar o aprendizado de estudantes do Ensino Superior. Com a participação do professor Miguel Wedy, decano da Escola de Direito da Unisinos, e da professora Maria Alice Rodrigues, coordenadora do Programa de Práticas Sociojurídicas (Prasjur) da mesma universidade, o episódio mergulha nessa ferramenta que coloca o aluno no centro do ensino.