Conversas Cruzadas: quais as soluções para a emergência na saúde de Porto Alegre?

No episódio do Conversas Cruzadas desta quinta-feira, que excepcionalmente será às 17h, o apresentador Léo Saballa Jr. recebe o secretário da Saúde de Porto Alegre, ⁠Fernando Ritter, e o presidente do Cremers, ⁠Eduardo Neubarth Trindade, para debater as soluções para a superlotação das emergências de Porto Alegre.