Conversas Cruzadas: PEC do fim da reeleição no Brasil deveria ser aprovada?

No episódio do Conversas Cruzadas desta sexta-feira, às 17h30min, o apresentador Léo Saballa Jr. recebe o professor do Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Ciência Política da PUCRS, Alison Centeno, e o advogado e cientista político, doutor em Direito pela UFRGS, Bruno Coletto, para debater se a PEC do fim da reeleição no Brasil deveria ser aprovada.