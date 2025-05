Conversas Cruzadas: o que esperar do papa Leão XIV? Quais os desafios na Igreja e no mundo?

No episódio do Conversas Cruzadas desta sexta-feira, às 17h30min, o apresentador Gabriel Jacobsen recebe a integrante do Conselho Geral da Congregação das Irmãs do Imaculado Coração de Maria, coordenadora da Catequese na Arquidiocese de Porto Alegre, mestra e doutoranda em Teologia, Irmã Maria Aparecida Barboza, o professor e vice-coordenador de Relações Internacionais da PUCRS, ⁠João Jung, o vigário da Paróquia Rede de Comunidades São José - Morada do Vale/Gravataí e mestre em Teologia, ⁠Pe. Frei Olavio Dotto, e o correspondente do Grupo RBS no Vaticano, Rodrigo Lopes, para debater o que esperar do papa Leão XIV e os desafios na Igreja e no mundo.