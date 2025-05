Conversas Cruzadas: noite de Porto Alegre está em crise?

No episódio do Conversas Cruzadas desta sexta-feira, às 17h30min, o apresentador Léo Saballa Jr. recebe o curador, produtor e pesquisador musical; fundador e idealizador do outrahorarec, Nicholas Mansueto, o professor de Urbanismo da UFRGS e especialista em sociologia urbana, ⁠Eber Marzulo, a empreendedora e sócia do Columbus, ⁠Cecília Capovilla, e o empresário e sócio do Boske, Emikatê, Bar1 e Nuy, Rodrigo Medina, para debater se a noite de Porto Alegre está em crise.