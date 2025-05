Conversas Cruzadas: gripe aviária deixa Brasil em alerta? Qual o impacto na economia?

No episódio do Conversas Cruzadas desta sexta-feira, às 17h30min, o apresentador Léo Saballa Jr. recebe a pesquisadora e professora no setor de Inspeção e Tecnologia de Carnes, Pescados e Derivados da Faculdade de Veterinária da UFRGS, Liris Kindlein, o professor de Economia da UFRGS, Leonardo Xavier, o virologista e pró-reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão da Feevale, Fernando Spilki, e a coordenadora e pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Biologia da Unisinos, Larissa Rosa, para debater o primeiro caso de influenza aviária em granja comercial do Brasil e os impactos na economia.