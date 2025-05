Conversas Cruzadas: governo Lula se perdeu na comunicação?

No episódio do Conversas Cruzadas desta segunda-feira, às 17h30min, o apresentador Paulo Rocha recebe o cientista político e gerente acadêmico na Estácio Porto Alegre, Marcos Paulo dos Reis Quadros, e o cientista político e professor aposentado da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Benedito Tadeu César, para debater se governo Lula vive crise na comunicação.