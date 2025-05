Conversas Cruzadas: deputados federais debatem criação de CPMI para investigar fraude no INSS

No episódio do Conversas Cruzadas desta quinta-feira, que excepcionalmente será às 16h30, o apresentador Léo Saballa Jr. recebe o advogado previdenciarista e presidente da Comissão de Seguridade Social da OAB/RS, Tiago Kidricki, a deputada federal (Cidadania-RS), Any Ortiz, e o deputado federal (PT-RS), Elvino Bohn Gass, para debater a criação de CPMI para investigar fraude no INSS.