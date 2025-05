Conversas Cruzadas: como será o inverno 2025 e quais as ações para enfrentar o frio?

No episódio do Conversas Cruzadas desta quinta-feira, que excepcionalmente será às 17h, o apresentador Léo Saballa Jr. recebe o secretário adjunto de Assistência Social de Porto Alegre, Nelson Beron, o climatologista chefe do Departamento de Geografia da UFRGS, ⁠Francisco Aquino, a meteorologista do Centro de Monitoramento da Defesa Civil Estadual, ⁠Cátia Valente, e o idealizador e presidente do coletivo Cozinheiros do Bem - Food Fighters, ⁠Julio Ritta, para debater como será o inverno 2025 e as ações para enfrentar o frio no RS.