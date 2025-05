Conversas Cruzadas: a história e a relação RS-Itália nos 150 anos da imigração italiana

No episódio do Conversas Cruzadas desta terça-feira, às 17h30min, o apresentador Léo Saballa Jr. recebe o cônsul-geral da Itália no Rio Grande do Sul, ⁠Valerio Caruso, e o historiador e professor da PUCRS, Antonio de Ruggiero, para debater sobre os 150 anos da imigração italiana, a história e a relação RS-Itália.