Como uma empresa pode fazer uma boa gestão dos recursos hídricos

Guilherme Marques é coordenador do Gespla, da UFRGS. arquivo pessoal / arquivo pessoal

A gestão empresarial de recursos hídricos não é só uma questão ambiental, mas também de segurança do negócio e redução de riscos para a economia.

Guilherme Marques, coordenador do Grupo de pesquisa em Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos (Gespla) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), elenca passos para a segurança hídrica e acrescenta que a falta de gestão do recurso reduz oportunidades e atratividade de investimentos.

Elabore planos de contingência

Riscos e probabilidades de danos estão em mudança. As empresas precisam elaborar um plano de adaptação e resposta a eventos críticos com gatilhos para ações de curto, médio e longo prazos. Esses planos precisam ser revisados periodicamente (a cada cinco anos) para incorporar novas informações e conhecimento sobre a ocorrência de eventos extremos.

Invista em eficiência interna

Quanto mais eficiente a empresa for no uso da água, menor a dependência do recurso e menos vulnerável estará a eventos críticos de seca. Isso significa melhor controle e monitoramento das demandas internas de água e investimento em tecnologias e processos com menores perdas.

Explore novas tecnologias

Investir em soluções de reuso da água internamente, ou ainda a dessalinização com emprego de energia solar são exemplos de soluções que podem ser aprimoradas para reduzir a dependência de fontes hídricas externas e minimizar os riscos para a empresa. Isso também se aplica a soluções para o tratamento de resíduos e efluentes, que podem ser aprimorados com o emprego de Soluções Baseadas na Natureza (SbN). Parcerias com universidades e centros de pesquisa são formas de acelerar a viabilização de novas ideias.

Avalie riscos hidroclimáticos

Busque determinar riscos presentes, e futuros, de impactos de cheia e seca para as operações da empresa. Se a decisão envolve investimentos maiores de longo prazo, essa tarefa requer a análise de múltiplos cenários futuros para quantificar riscos de déficits no atendimento ou danos a ativos em eventos de cheia. Esses cenários devem incluir reflexos em mercados consumidores e em fornecedores para a empresa.

Aumente redundância e flexibilidade

Empresas devem buscar diversificar as fontes de fornecimento de água, combinando uso de mananciais superficiais com água subterrânea, estruturas de armazenamento e tecnologias de reuso, quando possível. A combinação ideal e disponibilidade dessas soluções varia caso a caso conforme as características de cada atividade e também do local onde se encontram (não há uma receita pronta).

Busque engajamento com o sistema de recursos hídricos