Com três anos de atraso, Uruguaiana inaugura 441 moradias do Minha Casa, Minha Vida 

Metade das moradias inauguradas nesta segunda-feira (19) se destina a famílias ribeirinhas que sofrem com as enchentes.

Está prevista para esta segunda-feira (19) visita do ministro das Cidades, Jader Filho, a Uruguaiana. Ele vai prestigiar a entrega de 441 moradias de dois setores do loteamento Dr. Olavo Rodrigues, um empreendimento do programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV). O projeto beneficia a faixa 1 (famílias com renda bruta de até R$ 2.640) e foi viabilizado por meio do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR).