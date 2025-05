Programa CNH Social cobre integralmente os custos de todas as etapas do processo de habilitação. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O programa CNH Social, que oferece 3 mil vagas para formação gratuita de condutores de baixa renda, recebeu 205.382 cadastros nos primeiros oito dias de inscrições abertas.

A iniciativa cobre integralmente os custos de todas as etapas do processo de habilitação: desde os cursos teóricos e práticos, passando pelos exames médicos, psicológicos e toxicológicos (quando exigido), até a locação de veículos para os testes e o pagamento das taxas do Departamento Estadual de Trânsito (DetranRS).

A seleção dos beneficiados será feita por sorteio eletrônico, com lista publicada no site do DetranRS e no Diário Oficial do Estado. As inscrições podem ser feitas até 10 de julho.

Leia Mais RS tem pelo menos 17,4 mil famílias à espera de casas um ano após a enchente

A iniciativa é coordenada pelo DetranRS em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social, com investimento de R$ 13,8 milhões.

De acordo com o diretor-geral do DetranRS, Edir Domeneghini, "são mais de 300 postos de atendimento de CFCs em 194 cidades gaúchas que vão receber os beneficiados".

Quem pode participar

Para concorrer a uma das vagas, é necessário:

Ter 18 anos ou mais

Residir no Rio Grande do Sul há pelo menos dois anos

Estar inscrito no CadÚnico até 28 de fevereiro de 2025 ou no Devolve-ICMS

Possuir CPF

Saber ler e escrever

Ter renda familiar de até três salários mínimos

Não ter processo de habilitação em andamento

Não estar impedido judicialmente de dirigir

Não ter CNH suspensa, cassada ou histórico de crime de trânsito

Não precisar reiniciar processo de habilitação anterior

Leia Mais Advogado gaúcho é encontrado morto em quarto de hotel em Cuiabá

Distribuição das vagas

O programa vai disponibilizar:

1,5 mil vagas para a primeira habilitação (categorias A ou B)

600 vagas para adição de categoria

900 vagas para mudança de categoria, divididas em:

1) 90 para categoria C (caminhão)

2) 720 para categoria D (ônibus)

3) 90 para categoria E (veículos articulados)

Cada candidato pode se inscrever apenas uma vez. Quem for sorteado e não comparecer ou abandonar o processo ficará impedido de participar novamente por dois anos. Além disso, os sorteados terão até 45 dias para iniciar o processo no Centro de Formação de Condutores (CFC).

As inscrições podem ser feitas pelo site oficial do DetranRS ou presencialmente em qualquer CFC do Estado. Os participantes devem escolher o tipo de serviço desejado — primeira habilitação, adição ou mudança de categoria — e preencher os dados conforme o Cadastro Único (CadÚnico) ou o programa Devolve-ICMS.