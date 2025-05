Chuvarada causa elevação de rios, destelhamento de casas e transtornos em municípios do RS

Em Alegrete, 22 pessoas de cinco famílias foram retiradas de casa em razão do avanço do Rio Ibirapuitã. Divulgação / Defesa Civil de Alegrete

A chuva que atinge o Estado desde segunda-feira (26) causou transtornos em municípios da Fronteira Oeste, Vale do Rio Pardo e Região Central.

Há relatos de elevação de rios, que fizeram com que famílias tivessem de deixar suas casas. A Defesa Civil de vários municípios afirmou que lonas foram distribuídas a moradores que tiveram residências destelhadas.

Fronteira Oeste

Alegrete

Em Alegrete, foram registrados mais de 140 milímetros de chuva em apenas 24 horas,

Em Alegrete, desde terça-feira o acumulado de chuva é de 188 milímetros — média esperada para o mês todo. A precipitação provocou a elevação do nível do Rio Ibirapuitã. Às 8h desta quarta-feira, a medição apontava 10m80cm, 120 centímetros a mais do que às 19h de terça-feira (27).

Oito famílias foram acolhidas no Ginásio Osvaldo Aranha, e a prefeitura afirma que está preparada para remoção de outras pessoas se necessário.

Em entrevista ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, o prefeito de Alegrete, Jesse Trindade dos Santos, explicou que o acumulado de chuva em Santana do Livramento impacta no nível do Rio Ibirapuitã.

— A gente também tem de olhar lá o Rio Uruguai. Se enche, ele represa a água que segura as águas do Rio Ibirapuitã aqui. Então tem toda uma dinâmica que a gente tem de acompanhar — afirmou.

Quaraí

O Rio Quaraí chegou aos 9m86cm às 7h, ultrapassando a cota de inundação na cidade de Quaraí, que é de 9m50cm. Desde terça-feira (27), o nível tem subido cerca de 10 centímetros por hora. Moradores começaram a ser retirados de casa.

Uruguaiana

Na cidade de Uruguaiana chove desde sábado (24). No acumulado, já são mais de 300 milímetros de chuva.

De acordo com a Defesa Civil do município, o órgão recebeu mais de 20 chamados para entrega de lonas, retirada de água das residências e remoção de árvores caídas.

O Centro de Referência em Assistência Social no bairro Bela Vista, local que atende mais de 1 mil pessoas por mês, precisará ficar fechado para atendimento externo até quinta-feira (29) por danos no telhado, causados pela chuva.

São Borja

O município de São Borja decretou situação de emergência após 40 casas serem invadidas pela água na terça-feira. Desde o final de semana, foram registrados mais de 400 milímetros de chuva.

Nove escolas do interior do município e quatro da área urbana tiveram as aulas suspensas na terça e na quarta-feira (28). A decisão afeta 467 alunos. Estradas que dão acesso às instituições de ensino foram danificadas.

Ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, o prefeito de São Borja, José Luiz Rodrigues Machado, detalhou que em apenas 40 minutos choveu 120 milímetros. De acordo com ele, a situação é completamente atípica para o município:

— Tivemos várias casas alagadas, casas que há 20, 30 anos tinham sido construídas e nunca tinham pegado alagamento e acabaram alagando rápido.

Região Central

São Vicente do Sul

Uma ponte de madeira sobre o Rio Ibicuí entre São Vicente do Sul e Cacequi foi levada pela água na tarde de segunda-feira (26). Pelo menos 600 pessoas que moram próximo ao limite entre os municípios estão sem acesso à cidade vizinha.

O desvio alternativo aumenta em mais que o dobro o tempo e quilometragem de viagem entre as duas cidades. Os moradores de Passo do Umbu, em São Vicente do Sul, e de Umbu, em Cacequi, precisam usar como rota a RS-640 e a RS-241.

Representantes da Defesa Civil de ambos municípios disseram que devem aguardar o nível da água baixar para tomar providências. A estrutura da ponte tinha 220 metros.

Santa Maria

Em Santa Maria, 12 casas foram alagadas. De acordo com a Defesa Civil do município, há pessoas desalojadas, que precisaram se abrigar em casas de amigos e parentes.

Agudo

Há quatro pontos com bloqueios em estradas do interior de Aguado. Um deles na Picada do Rio, e os outros três nos acessos a Linha Araçá, ao Balneário Doss e ao Cerro dos Prochnof. Na localidade de Linha das Flores, o tráfego está liberado somente para veículos leves.

Pela condição da situação das estradas, as aulas foram canceladas.

Cacequi

O aumento do nível do Arroio Saicã deixou ilhados cerca de 800 moradores da comunidade de Capela do Saicã, terceiro distrito de Cacequi. Há quase 24 horas, não é possível passar em nenhuma das quatro estradas que dão acesso à localidade.

O local fica há 40 quilômetros do centro do município, próximo ao limite com Rosário do Sul. Duas casas foram danificadas e receberam lonas do município. A prefeitura afirma que monitora, junto à Defesa Civil, a situação dos moradores. Não há registro de alagamentos em residências.

Demais municípios

Em Rosário do Sul, a Defesa Civil precisou entregar lonas para famílias que tiveram os telhados de suas casas danificados. Municípios como São Sepé, São Pedro do Sul e Dilermando de Aguiar tiveram as aulas canceladas em escolas do interior.

Vale do Rio Pardo

Sobradinho

Ponte que liga o bairro Baixada ao centro caiu após chuvas intensas na região na tarde de segunda-feira (26). Fabrício Ceolin / Bombeiros Voluntários de Sobradinho

Na cidade de Sobradinho, no Vale do Rio Pardo, cerca de 300 famílias estão isoladas em razão da queda de uma passagem provisória sobre o Arroio Carijinho. A ponte que liga o bairro Baixada ao centro caiu após chuvas intensas na região na tarde de segunda-feira (26).

A passagem é a única ligação entre os dois bairros depois que uma ponte foi danificada na enchente e, por isso, recentemente demolida.

A prefeitura prevê remontar a estrutura depois de quinta-feira (29), quando a previsão é de tempo seco.

Segundo o prefeito Luiz Affonso Trevisan, a reconstrução da ponte oficial já se iniciou.

Santa Cruz do Sul

De acordo com a Defesa Civil estadual, foram reportados deslizamentos de massa em Santa Cruz do Sul. Duas casas foram atingidas e duas pessoas estão desalojadas.

