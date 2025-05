Chuva provoca alagamentos e deixa desabrigados em Mostardas, no Litoral Sul; 23 municípios registraram danos no RS

Defesa Civil do RS / Divulgação

Residências do municípios ficaram isoladas com alagamentos em decorrência da chuva.

A forte chuva que atingiu o município de Mostardas, no Litoral Sul, na manhã desta quinta-feira (29), causou alagamentos e atingiu 800 pessoas e deixou cerca de 120 desabrigadas , conforme a prefeitura. Em todo o Estado, 23 municípios registraram danos em decorrência de temporais (veja lista abaixo).

Segundo a Defesa Civil do RS, o acumulado no município chegou a 150 milímetros apenas nas últimas 24 horas — a média prevista para o mês é de 107 mm.

Na região do Quarto Distrito, no Beco da Solidão, famílias tiveram de ser resgatadas por conta de alagamentos e dificuldades no escoamento da água na região.