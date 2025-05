Chuva faz nível do Rio Ibirapuitã ultrapassar a cota de alerta em Alegrete e São Borja decretar situação de emergência

O município de Alegrete, na Fronteira Oeste, registrou um acumulado de chuva superior aos 140 milímetros nas últimas 24 horas. Com isso, o nível do Rio Ibirapuitã teve rápida elevação ao longo desta terça-feira (27). Em São Borja, a chuva levou o município a decretar situação de emergência.

Na medição das 19h, o nível do rio estava em 9m60cm, já acima da cota de alerta. Esse índice está a apenas 10 centímetros da cota de inundação , que pode ser atingida nas próximas horas, segundo estimativa da Defesa Civil.

A cota de alerta, que é de 8m50cm, foi ultrapassada às 10h30min desta terça. Na ocasião, o nível do rio atingiu 8m53cm.

Segundo o último boletim, 22 pessoas de cinco famílias foram retiradas de casa por conta do avanço do rio. Elas foram encaminhadas para um ginásio ou para casa de familiares.

São Borja decreta situação de emergência

Mais de 40 casas da cidade foram invadidas pela água nesta terça. Nove escolas do interior do município e quatro da área urbana tiveram as aulas suspensas nesta terça e na quarta-feira (28). A decisão afeta 467 alunos. Estradas que dão acesso às instituições de ensino foram danificadas.