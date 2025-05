Chuva derruba ponte provisória em Sobradinho

Na cidade de Sobradinho, no Vale do Rio Pardo, cerca de 300 famílias estão isoladas em razão da queda de uma passagem provisória sobre o Arroio Carijinho. A ponte que liga o bairro Baixada ao centro caiu após chuvas intensas na região na tarde de segunda-feira (26).

Até a reconstrução da passagem, a alternativa para os moradores do bairro Baixada acessarem o Centro é somente pela RSC-481, fazendo um desvio de cerca de 5 km.

Ponte levada em São Vicente do Sul

Na Região Central, uma ponte de madeira sobre o Rio Ibicuí entre São Vicente do Sul e Cacequi foi levada pela água na tarde de segunda-feira (26). Pelo menos 600 pessoas que moram próximo ao limite entre os municípios estão sem acesso à cidade vizinha.

O desvio alternativo aumenta em mais que o dobro o tempo e quilometragem de viagem entre as duas cidades. Os moradores de Passo do Umbu, em São Vicente do Sul, e de Umbu, em Cacequi, precisam usar como rota a RS-640 e a RS-241.