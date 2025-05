Chuva causa estragos em Alegrete e Uruguaiana, na Fronteira Oeste

A chuva intensa que começou na madrugada desta quinta-feira (8) causou danos e transtornos na fronteira oeste do Rio Grande do Sul.

No Alegrete, uma enxurrada alagou as ruas dos bairros ribeirinhos da cidade, assim como as estradas rurais. A Defesa Civil do município relata que houve o destelhamento de cerca de 20 casas e também da escola municipal rural Polo do Jacaquá. Também há queda de postes de luz e árvores.

O campus alegretense do Instituto Federal Farroupilha também registrou danos estruturais e suspendeu as aulas na quinta (8) e sexta-feira (9). Conforme o instituto, houve destelhamento da moradia estudantil e dos laboratórios de pesquisa, ensino, extensão e produção. Ainda, vidros de salas de aula foram estourados pelo vento e uma árvore caiu em cima de um carro que estava estacionado.

Já em Uruguaiana, houve alagamentos nos bairros União das Vilas, Cabo Luís Quevedo, Cidade Nova, Cidade Alegria e São João e a queda do muro de uma escola. Segundo a prefeitura do município, as aulas são mantidas apesar da chuva. A Defesa Civil de Uruguaiana calcula que foram cerca de 80 milímetros de chuva em um intervalo de três horas. Não há registro de feridos na região.

Alertas meteorológicos

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu dois alertas válidos para a noite de hoje. Para as regiões da Fronteira Oeste, Central, Missões e Centro do Estado, o risco é considerado alto para chuva persistente, raios, rajadas de vento e queda de granizo.

Já para a parte sul do Estado, incluindo a Costa Doce e o Litoral Médio, o alerta é de risco moderado para chuva, acompanhada de descargas elétricas.

Em Porto Alegre, a prefeitura chamou a atenção para possibilidade de temporal para amanhã. Os acumulados podem ultrapassar 80 milímetros, com chuva mais intensas previstas para a tarde.