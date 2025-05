Casal de idosos é resgatado após ficar ilhado dentro de veículo em Caraá; veja vídeo

Um casal de idosos foi resgatado após ficar ilhado dentro de um carro na manhã desta quinta-feira (29) em Caraá, no Litoral Norte. Eles estavam cercados por uma forte correnteza, em uma via próxima à ponte de entrada do município. A situação aconteceu após dois dias de forte chuva na região.

Os policiais acessaram o local por uma rota alternativa e encontraram o condutor do automóvel, de 64 anos, e a esposa, de 65 anos, dentro do carro. Ambos são moradores de Santo Antônio da Patrulha, conforme a Defesa Civil de Caraá.

As equipes removeram pedras e obstáculos que travavam o pneu — com ferramentas improvisadas — conseguindo liberar o veículo e retirá-los com segurança. Em seguida, uma equipe do Corpo de Bombeiros também chegou ao local para prestar apoio.