Bagé terá racionamento diário de água a partir desta sexta-feira

— Tenho uma caixa d'água de 200 litros, mas não dá. Não dá para tomar banho , a água fica muito fraquinha no chuveiro. Na pia da cozinha, uns risquinhos, fiozinho d'água, isso desde anos atrás. Sempre foi assim Bagé — relata Vera Regina Rodrigues, que mora no bairro São Bernardo.

A ideia é que, após finalizada, a barragem tenha capacidade de armazenar 18 milhões de metros cúbicos, o que corresponde a 18 bilhões de litros, o que deve quadruplicar a capacidade de abastecimento no município . Os serviços são realizados pelo Exército Brasileiro por meio do 1º Batalhão Ferroviário, de Lages (SC).

O Daeb calcula que o déficit hídrico do município atingiu 242 milímetros nos primeiros quatro meses do ano devido à falta de chuva. Segundo as médias históricas, era para ter chovido 476 milímetros entre janeiro e abril, mas o acumulado foi de apenas 234 milímetros no período. Ou seja, a chuva registrada no começo deste ano foi cerca de metade do esperado.