Atropelamento em São Caetano: motorista vira réu por duplo homicídio qualificado

A Justiça de São Paulo aceitou, na terça-feira (6), a denúncia apresentada pelo Ministério Público contra Brendo Sampaio pela morte de Isabela Priel Regis e Isabelli Helena de Lima Costa . As jovens morreram em 9 de abril, após serem atropeladas, na faixa de pedestres, em São Caetano do Sul (SP).

Relembre o caso

Isabela Priel Regis e Isabelli Helena de Lima Costa foram atropeladas em 9 de abril, por volta de 23h, quando atravessam a faixa de pedestres na Avenida Goiás, em São Caetano do Sul, na Grande São Paulo. Câmeras de segurança mostraram que as vítimas atravessaram a via enquanto o sinal estava vermelho para pedestres .

No momento do impacto, porém, o semáforo para veículos estava amarelo. O motorista do carro que as atingiu foi preso e o caso é investigado pela Polícia Civil como homicídio com dolo eventual (quando se assume o risco de matar).