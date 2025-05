Atriz Clare McCann quer congelar corpo de filho de 13 anos, vítima de bullying; entenda

Clare McCann junto ao filho, Atreyu. Instagram / @claremccannofficial / Reprodução

Clare McCann, atriz australiana, abriu uma campanha de arrecadação financeira para congelar o corpo do filho morto. Atreyu, de 13 anos, tirou a própria vida no último final de semana após episódios de bullying.

Buscando arrecadar 300 mil dólares australianos (cerca de R$ 1,1 milhão), a atriz quer realizar o processo de criogenia, que consiste no resfriamento extremo do corpo humano após a morte clínica.

As células e tecidos são submetidos a temperaturas negativas para a preservação. É necessário afirmar, no entanto, que não há a possibilidade de reanimar um corpo humano criopreservado.

Em entrevista a um portal australiano, a atriz afirmou que o objetivo é atender a um desejo do filho, que sonhava com a possibilidade de ser revivido no futuro.

Vítima de bullying

Clare afirmou que o filho começou a sofrer bullying na escola durante o ensino médio, após anos de homeschooling. A atriz conta ter feito diversas denúncias formais à escola South Sidney High School e nada foi feito.

"Meu pior pesadelo se tornou realidade, meu filho foi roubado de mim. Parte meu coração, de um jeito que palavras não podem expressar, compartilhar que, em um momento de dor insuportável, Atreyu tirou a própria vida. Isso não foi culpa dele", escreveu Clare nas redes sociais.

"Ele foi abandonado pelo sistema escolar e sofreu uma quantidade enorme de bullying. Agora, humildemente, imploro para que me ajudem a preservar a vida dele e me ajudar a lutar contra essa avalanche desumana de suicídios infantis causados por bullying não enfrentado por escolas e professores", continuou-.

O Departamento de Educação de New South Wales divulgou nota lamentando o ocorrido e informou que está prestando apoio psicológico a alunos e funcionários.

Arrecadação

A campanha foi criada online e conta atualmente com um pouco mais de 7 mil dólares australianos (menos de R$ 27 mil).

Na descrição da página de arrecadação, a atriz contou que o prazo para realizar o procedimento no corpo do filho é curto.

"Só temos mais uma chance de preservar criogenicamente o corpo dele nos próximos sete dias. Se perdermos essa janela, perdemos também a chance de qualquer possível reanimação futura que a ciência possa oferecer. Isso é sobre esperança e justiça. Sobre não permitir que a história do meu filho termine em silêncio", escreveu ela.

Clare Mccan é conhecida por produções como Blog Party e Clublife, além do trabalho no Festival Internacional de Cinema Feminino de Sidney.

Procure ajuda

Caso você esteja enfrentando alguma situação de sofrimento intenso ou pensando em cometer suicídio, pode buscar ajuda para superar este momento de dor. Lembre-se de que o desamparo e a desesperança são condições que podem ser modificadas e que outras pessoas já enfrentaram circunstâncias semelhantes.

Se não estiver confortável em falar sobre o que sente com alguém de seu círculo próximo, o Centro de Valorização da Vida (CVV) presta serviço voluntário e gratuito de apoio emocional e prevenção do suicídio para todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo e anonimato. O CVV (cvv.org.br) conta com mais de 4 mil voluntários e atende mais de 3 milhões de pessoas anualmente. O serviço funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados), pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil (confira os endereços neste link).