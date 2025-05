Ambulância pega fogo durante atendimento a vítima de acidente na BR-116

Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), houve um acidente por volta das 20h, próximo da Rua Nações Unidas, pouco antes do viaduto da Avenida Inconfidência, no sentido Capital-Interior.

A ambulância foi acionada para que uma pessoa envolvida no acidente fosse socorrida. Durante o atendimento, houve um princípio de incêndio no motor.

A situação foi contida rapidamente pelo próprio motorista com uso de extintores do veículo. Ninguém se feriu. O Corpo de Bombeiros não chegou a ser acionado.

Nota da prefeitura de Canoas:

"A Prefeitura de Canoas, por meio da Secretaria de Saúde, informa o ocorrido de um incidente com uma ambulância do SAMU, na BR-116, nesta sexta-feira (16) a noite. A unidade móvel pegou fogo devido a uma pane elétrica enquanto se deslocava no transporte de um paciente. Não houve vítimas ou feridos e outra ambulância do SAMU foi ao local para retirar o paciente em segurança e levá-lo ao atendimento."