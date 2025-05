Advogado gaúcho é encontrado morto em quarto de hotel em Cuiabá

Gaúcho de São Leopoldo estaria vivendo no local havia cerca de três meses. Redes sociais / Reprodução

O advogado Fernando Aroldo Nonnenmacher, de 40 anos, foi encontrado morto, na noite de segunda-feira (20), em um quarto de hotel no bairro Duque de Caxias, em Cuiabá (MT). O caso será investigado pela Polícia Civil do Mato Grosso, mas, conforme as autoridades, não há indícios de crime. As informações são do g1.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima foi encontrada deitada na cama de barriga para cima. O cadáver não tinha lesão corporal aparente. Além disso, a porta do quarto não possuía sinais de arrombamento.

O gaúcho estaria vivendo no local havia cerca de três meses. Os funcionários entraram no quarto e localizaram a vítima sem vida após a família relatar que não conseguia contato com o advogado. Ele era natural do município de São Leopoldo, no Vale do Sinos.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no hotel e confirmou a morte. A causa do óbito ainda está sendo apurada pela Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec).