Veja a agenda de cursos e eventos sobre ESG

Pelotas sedia workshop sobre ESG e sustentabilidade

A 3ª edição do Workshop ESG & Sustentabilidade acontece nos dias 26 e 27 de junho no Pelotas Parque Tecnológico, no município da região Sul.

Os painéis irão abordar os seguintes temas: cultura ESG, produção agropecuária, indústria de alimentos, energias renováveis, cultivos permanentes, transporte e logística, entre outros.

A programação também prevê a realização da Feira de Negócios Sustentáveis.

Mais informações e inscrição neste link.

Evento sobre justiça climática

Para marcar o primeiro ano da enchente que atingiu Porto Alegre e o Estado, a Associação dos Juízes do RS (Ajuris) promoverá o evento “Justiça Climática em Foco: Lições da Enchente do RS e Caminhos para o Futuro”.

O evento será no dia 29 de maio, das 9h30min às 18h, no Auditório Multiuso do Tribunal de Justiça do RS. A participação é aberta ao público.

Programação e inscrições neste link.

FGV oferece curso online sobre ESG

A Fundação Getúlio Vargas recebe até o dia 19 de maio inscrições para o curso online Environmental, Social and Corporate Governance.

A carga horária é de 30 horas/aula.

Semana da Superação e da Solidariedade

Para marcar um ano da enchente, a prefeitura de Porto Alegre prepara um calendário de atividades.

A Semana da Superação e da Solidariedade será instituída de 5 a 9 de maio.

Informações neste link.

UFRGS recebe Summit in Climate Change

O Summit in Climate Change, agendado para os dias 2 e 3 de maio, no Salão de Atos da UFRGS, será realizado em memória às vítimas das enchentes devastadoras de 2024.

O evento reunirá líderes governamentais, empresariais e comunitários, além de especialistas e autoridades internacionais, com ênfase nos representantes do sul global.

Serão realizadas nove palestras principais e nove painéis temáticos, abordando questões cruciais relacionadas às mudanças climáticas e estratégias de mitigação e adaptação.

Ao final, será elaborada a Carta de Porto Alegre, com recomendações baseadas na ciência para enfrentar desastres climáticos, com foco no Sul Global.

Inscrições neste link.

Dica de livro

Emergência Climática, de Matthew Shirts, aborda o clima e o que cada um de nós tem a ver com isso.

No globoplay

ODS: Construindo um Futuro Melhor destaca as metas de desenvolvimento sustentável da ONU.