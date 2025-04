Um ano após enchente no RS, produtores rurais tentam recuperar lavouras: "Estamos tentando colocar os pés no chão"

Em questão de horas, o produtor rural perdeu cerca de dois terços de sua área plantada em decorrência do avanço das águas do Rio Pardo , metros além do seu leito normal, arrebentando matas ciliares, lavando o material orgânico e depositando toneladas de cascalho e areia sobre lavouras.

Prejuízos milionários

A tentativa de recuperação de áreas plantadas no município passa por um trabalho de desassoreamento do Rio Pardo. Uma parte da ação já foi financiada a fundo perdido pela Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado (Aprosoja-RS), no valor de R$ 700 mil. Outra parte foi doada por três empresas de tabaco, no valor de R$ 80 mil. Ajuda saudada pelos agricultores, mas ainda insuficiente frente ao tamanho dos estragos.