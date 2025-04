Tua Voz, Santa Maria: Jefferson Hoffmann, Presidente da Associação Indústria em Movimento

Sobre o Podcast

O "Tua Voz: Santa Maria" chega na nona temporada. Serão 108 episódios, em que o foco é conversar com personalidades da cidade sobre sua história e relação com o coração do Rio Grande do Sul.

Santa Maria permeia, sempre, os nossos debates. O podcast tem como propósito de dar voz a Santa Maria, convidando personalidades da região para falar sobre assuntos relacionados a cidade, factuais ou não. Os convidados são selecionados a partir de sua conexão com Santa Maria, como líderes de entidades, comunitários, empresários, esportistas e outros. Nas conversas, os entrevistados contam sobre a relação com a cidade, refletem sobre as crenças e perspectivas para o município, discutem as principais dificuldades e soluções ou debatem pautas factuais que estejam preponderando no município.