Tua Voz, Santa Maria: Flávio Dias, diretor do Sesc Santa Maria

Flávio fala sobre o que o Sesc oferece em Santa Maria e em todo o Estado Filipe Schaurich / Divulgação

O sexto episódio da nona temporada do Tua Voz, Santa Maria, teve como entrevistado Flávio Antônio Dias, diretor do Sesc Santa Maria. Ele falou sobre seu histórico como ex-militar, esportista e os benefícios que o Sesc oferece em Santa Maria e em todo o Estado.

Durante a conversa, Flávio falou sobre a experiência que teve com a corrida de orientação. Que conheceu o esporte enquanto era militar e, com ele, representou o Brasil em campeonatos mundiais. Flávio afirma que, por isso, incentiva muito a parceria do Sesc Santa Maria em ações voltadas ao esporte – mas, claro, também a cultura, lazer e educação.

A entrevista contou também com o repórter da RBS TV Santa Maria Nick Santos.





Sobre o Podcast

O "Tua Voz: Santa Maria" chega na nona temporada. Serão 108 episódios, em que o foco é conversar com personalidades da cidade sobre sua história e relação com o coração do Rio Grande do Sul.