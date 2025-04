Tua Voz, Santa Maria: Ailo Saccol, diretor da Fisma Santa Maria

Ailo também fez parte de importantes órgãos representativos Arquivo pessoal / Ailo Saccol

O quinto episódio da nona temporada do Tua Voz, Santa Maria, teve como entrevistado Ailo Saccol, diretor da Faculdade Integrada de Santa Maria – a Fisma. Ex-professor da Universidade Federal de Santa Maria, Ailo também fez parte de importantes órgãos representativos da cidade.

Durante a conversa, ele contou sobre os desafios que se apresentaram na sua carreira. Entre as décadas de 1970 e 1980, atuou na modernização da cultura da soja no Estado, possibilitando que diversos pesquisadores aplicassem seus estudos nas lavouras do Estado. Depois, foi professor da UFSM, representou o Centro de Ciências Rurais e assumiu a diretoria da Associação dos Servidores da UFSM.

Quando concluía sua gestão na Assufsm, foi convidado a restaurar a Faculdade Santa Clara – atual Fisma. Hoje a instituição tem diversos cursos e atua não só em sua sede, mas também na Policlínica Wilson Aita, com tratamentos psicológicos específicos.

A entrevista contou também com a repórter da RBS TV Tayline Manganelli.





Sobre o Podcast

O "Tua Voz: Santa Maria" chega na nona temporada. Serão 108 episódios, em que o foco é conversar com personalidades da cidade sobre sua história e relação com o coração do Rio Grande do Sul.