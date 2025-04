Touro solto persegue homem e pula sobre carro em avenida de Ribeirão Preto; assista

Um touro causou momentos de tensão na manhã desta sexta-feira (11) em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo . O animal estava solto em uma avenida e avançou sobre um homem e pulou em um carro.

Durante a perseguição, ocorrida na Avenida Rebouças, no distrito de Bonfim Paulista, o animal avançou em direção ao homem, mas não o atingiu .

No veículo estavam a motorista e a filha de cinco anos, sentada em uma cadeirinha no banco traseiro. A menina foi atingida por estilhaços do vidro quebrado, mas não se machucou.