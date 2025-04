Teve danos por falta de luz no temporal? Veja como pedir reembolso para CEEE Equatorial e RGE

Desconto na fatura

Em entrevista ao programa Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, no início deste ano, Valinho destacou que a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) estabelece indicadores para cada localidade e que, sempre que são violados, “o cliente é compensado na fatura do mês subsequente”.

Danos em equipamentos

Fabrício Guazzelli Peruchin , secretário estadual de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, ressalta que o ressarcimento de equipamentos estragados em função da falta de energia é um direito do consumidor , assim como dos produtos perdidos devido a esse defeito. O pedido de reembolso deve ser feito diretamente com a companhia de energia elétrica, por meio dos canais oficiais .

Prazos

De acordo com o secretário, o consumidor não precisa esperar o ressarcimento de um eletrodoméstico danificado para arrumá-lo ou substituí-lo. O cliente pode realizar a substituição ou o conserto e, apenas depois, pedir o reembolso do valor gasto.

O consumidor terá até cinco anos , a contar da data provável da ocorrência do dano elétrico no equipamento, para solicitar o ressarcimento à distribuidora. Para isso, é preciso guardar a nota fiscal e todos os documentos para comprovar o gasto.

Apoio do Procon

O secretário comenta que o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon/RS) sempre orienta que o consumidor primeiro entre em contato diretamente com a distribuidora pelos canais de comunicação. Segundo Peruchin, a tramitação nesses casos costuma ser muito mais rápida e eficiente.

Não havendo resolução com a distribuidora, o consumidor pode procurar o Procon do seu município ou, em terceiro caso, o órgão estadual:

— Mas é importante frisar que o ressarcimento é exclusivo do equipamento queimado ou dos produtos perdidos. A distribuidora não se responsabiliza por danos morais. Se for o caso de o consumidor requerer isso, tem que ser através de ação judicial. No lado administrativo, é somente a reposição do produto queimado ou dos produtos perecíveis que foram estragados.